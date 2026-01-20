Регионы расставили по росту

Наиболее активную борьбу с коррупцией в последние четыре года вели в Воронежской и Челябинской областях, Алтайском и Краснодарском краях. Эти регионы заняли лидирующие позиции в «Антикоррупционном рейтинге субъектов РФ в условиях СВО», презентованном 20 января Центром политической информации. По оценке авторов доклада, СВО вывела борьбу с коррупцией на уровень важнейших вопросов национальной безопасности, но при этом снизила прозрачность деятельности госорганов из-за западных санкций.

В период СВО борьба с коррупцией стала «частью комплекса национальной безопасности», подчеркнули авторы доклада. В связи с этим выросли показатели по числу выявленных случаев коррупции и установленному ущербу. Но «однозначно заявлять, что уровень коррупции вырос, нельзя», поскольку рост показателей связан с усилением борьбы с этим злом.

«Борьба с коррупцией в России стала более интенсивной, системной и направленной, но говорить о победе над коррупцией, конечно, преждевременно»,— оговариваются эксперты.

Эпоха СВО, по их мнению, изменила «коррупционный ландшафт». Возникли новые коррупционные схемы (связанные, например, с уклонением от частичной мобилизации), были выявлены злоупотребления, негативно сказывавшиеся на боеспособности, снизилась прозрачность в работе госорганов в связи с угрозой западных санкций. Последнее обстоятельство, «хотя и защищает от несправедливых односторонних ограничений, повышает коррупционные риски», признают авторы доклада.

В целом в период СВО вопросы коррупции стали «более чувствительно восприниматься обществом», сообщил на презентации доклада его соавтор Алексей Мухин.

Наиболее «активным актором» в антикоррупционной борьбе выступила Генпрокуратура, приоритетом для которой стала «борьба с коррупцией в оборонно-промышленном комплексе, сферах мобилизации и освоения соответствующих статей госбюджета».

Антикоррупционный рейтинг регионов эксперты выстроили по четырем показателям: число выявленных коррупционных преступлений на 10 тыс. человек, доступность данных о таких преступлениях на официальных ресурсах, число госслужащих, уволенных по утрате доверия, и «прозрачность» государственных закупок. Чем выше первый и третий показатель, тем эффективнее работают правоохранительные органы и власти субъекта РФ, полагают авторы рейтинга.

Но антикоррупционная деятельность подразумевает еще и открытость данных для гражданского общества, подчеркнул соавтор доклада, доцент Финансового университета при правительстве РФ Иван Пятибратов. Несколько регионов, не публиковавшие такую информацию, заняли последние места в рейтинге как раз в связи с тем, что «не хотят показывать, чем занимаются». «Получается, что на бумаге и не занимаются, хотя фактически, конечно, работа ведется»,— отметил исследователь.

Наибольшее количество коррупционных преступлений на 10 тыс. жителей, согласно приведенной в докладе статистике, было выявлено в Бурятии (8,26), Республике Алтай (7,26) и Адыгее (5,15), наименьшее — в Чечне (0,17), Запорожской (0,31), Ярославской (0,88) и Ивановской (0,89) областях.

Больше всего чиновников по утрате доверия с 2022 года уволили в Москве (86), Дагестане (69), Башкирии (61), Краснодарском (62) и Красноярском краях (60) и Свердловской области (52), меньше всего — в Магаданской области (1), Чечне (2) и Еврейской автономной области (4).

Лидерами по «прозрачности госзакупок» (авторский индекс на основе данных общественных организаций) стали Тамбовская область, Чувашия, Липецкая и Нижегородская области и Ханты-Мансийский автономный округ.

Максимальное число «новостей о коррупции» эксперты зафиксировали в Воронежской и Самарской областях и в Алтайском крае. А по сумме всех параметров лидерами стали Воронежская и Челябинская области, а также Алтайский и Краснодарский края (см. график).

В национальных республиках, отметившихся заметными показателями в общем рейтинге, сталкивается большое число интересов, пояснил политолог Сергей Гриняев. Часто это «политически сложные регионы», где отмечается активная внутриэлитная борьба, в том числе «борьба компроматов». Чистки там идут перманентно и нередко задевают «достаточно близкие к главам круги», добавил эксперт.

Григорий Лейба