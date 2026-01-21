В рейтинг лучших работодателей страны вошли 35 компаний Дона

Подведены итоги 16-го ежегодного рейтинга работодателей России. В исследовании участвовали 1,8 тыс. компаний из 69 регионов страны, за которых проголосовали 693 тыс. соискателей. От Ростовской области в конкурсе приняли участие 35 работодателей, среди которых ТКЗ «Красный Котельщик», группа компаний «XXI ВЕК» и сеть семейных пиццерий «Сицилия». Об этом «Ъ-Ростов» сообщила пресс-служба hh.ru.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

По информации аналитиков, организации представляли 41 отрасль бизнеса из восьми федеральных округов. Участников разделили на четыре категории по числу персонала: небольшие — 600 компаний, средние — 597, крупные — 426 и крупнейшие — 169 организаций. Доля региональных предприятий в конкурсе выросла на 5%. Впервые финалистами стали компании из Мурманской области и Республики Северная Осетия-Алания.

Лидирующими отраслями стали информационные технологии, оптовые продажи и дистрибуция. Непродуктовая розничная торговля впервые вошла в тройку лидеров по количеству финалистов, вытеснив сферу товаров массового потребления. Оценка участников формировалась по четырем критериям: анкетирование HR-специалистов, опрос действующих сотрудников, отзывы бывших работников и голосование пользователей платформы.

«Две трети финалистов стабильно подают заявки на следующий год — это знак, что компании доверяют рейтингу и считают его полезным инструментом»,— отметила руководитель рейтинга работодателей hh.ru Мария Игнатова.

В этом году в анкету для HR-специалистов включили вопросы о внедрении искусственного интеллекта в кадровые процессы, методах взаимодействия с бывшими сотрудниками и готовности рассматривать кандидатов без опыта.

«То, как работодатель взаимодействует с людьми, с которыми расстался — яркий маркер его HR-политики»,— пояснила директор бренд-центра hh.ru Нина Осовицкая.

Валентина Любашенко