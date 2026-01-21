Квартиры от застройщиков в Краснодаре дороже «инвесторских» на 27%

В Краснодаре средняя стоимость квартир в домах застройщиков, введенных в эксплуатацию в 2023–2025 годах, достигла 191,5 тыс. руб. за 1 кв. м, что на 27% выше цен предложений от физических лиц — 150,9 тыс. руб. Об этом сообщает «Ъ» со ссылкой на данные «Циан».

В целом по России в январе 2026 года средняя цена жилья от застройщиков составила 190,7 тыс. руб. за 1 кв. м, что на 6% превышает стоимость лотов от частных продавцов. При этом за год квартиры от девелоперов подорожали в среднем на 9,5%, тогда как предложения инвесторов — на 10,5%.

По словам директора направления «Новостройки» компании «Инком-Недвижимость» Валерии Кочетковой, застройщики закладывают в модель продаж сохранение около 30% лотов в сданных домах с горизонтом реализации 12–18 месяцев. Гендиректор агрегатора RedCat Наталья Шаталина отмечает, что такая стратегия требует дополнительных расходов на налоги и содержание объектов, а также осложняет продажи из-за ограниченного доступа части квартир к льготным ипотечным программам первичного рынка.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что средняя стоимость кв. м на первичном рынке недвижимости Краснодарского края по итогам 2025 года увеличилась на 7–10% в зависимости от локации и сегмента, несмотря на снижение покупательского спроса. Наиболее выраженная ценовая динамика была зафиксирована в курортных городах региона.

Никита Бесстужев