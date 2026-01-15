Цены на новостройки Кубани выросли на 7–10% по итогам 2025 года

Средняя стоимость кв. м на первичном рынке недвижимости Краснодарского края по итогам 2025 года увеличилась на 7–10% в зависимости от локации и сегмента, несмотря на снижение покупательского спроса, вызванное высокими ипотечными ставками. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на основателя девелопера Bravo Аркадия Погосяна.

Наиболее выраженная ценовая динамика была зафиксирована в курортных городах региона. По словам эксперта, быстрее всего стоимость жилья росла в Сочи, Анапе и Геленджике, а также в ряде других прибрежных локаций. Максимальный рост цен на новостройки отмечался также в Краснодаре.

В целом, как отметил собеседник агентства, первичный рынок жилья в Краснодарском крае в 2025 году развивался с положительной динамикой, при этом темпы роста различались в зависимости от территорий и сегментов. Основной вклад в удорожание жилья пришелся на вторую половину года.

По оценке эксперта, рост цен был обусловлен сочетанием факторов, включая устойчивый интерес покупателей, смягчение условий по ипотечным программам, ограниченный объем нового предложения в отдельных локациях и ожидания дальнейшего повышения стоимости жилья. К концу года в крупнейших городах региона, в том числе в Краснодаре, средняя цена «квадрата» увеличилась примерно на 7% по сравнению с 2024 годом.

В последнем квартале 2025 года также наблюдалось оживление спроса, связанное с ожиданиями возможного ужесточения ипотечных условий в 2026 году. По итогам года рынок новостроек Краснодарского края завершил период с преобладанием растущих цен, что, по словам эксперта, свидетельствует об относительной устойчивости сегмента на фоне корректировки ипотечного рынка и ограниченного предложения качественного жилья.

