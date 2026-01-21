Главные новости к утру 21 января
Премьер-министр Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен призвал население острова начать готовиться к возможному военному вторжению со стороны США.
Власти Германии потребовали от Европейской комиссии применить «торговую базуку» против США, если президент Дональд Трамп не откажется от своих угроз в отношении Гренландии.
Почти 400 миллионеров и миллиардеров обратились к мировым лидерам с требованием ввести повышенные налоги для сверхбогатых. Открытое письмо адресовано участникам Всемирного экономического форума в Давосе.
Украина создаст систему, позволяющую ее союзникам обучать военные модели ИИ на основе боевых данных, собранных за четыре года военного конфликта с Россией.
11 человек пострадали в результате падения БПЛА на дом в Адыгее.