Главные новости к утру 21 января

Премьер-министр Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен призвал население острова начать готовиться к возможному военному вторжению со стороны США.

Власти Германии потребовали от Европейской комиссии применить «торговую базуку» против США, если президент Дональд Трамп не откажется от своих угроз в отношении Гренландии.

Почти 400 миллионеров и миллиардеров обратились к мировым лидерам с требованием ввести повышенные налоги для сверхбогатых. Открытое письмо адресовано участникам Всемирного экономического форума в Давосе.

Украина создаст систему, позволяющую ее союзникам обучать военные модели ИИ на основе боевых данных, собранных за четыре года военного конфликта с Россией.

11 человек пострадали в результате падения БПЛА на дом в Адыгее.