Почти 400 миллионеров и миллиардеров призвали повысить налоги для сверхбогатых

Почти 400 человек из 24 стран мира, чье состояние оценивается в миллионы и миллиарды долларов, обратились к мировым лидерам с требованием ввести повышенные налоги для сверхбогатых. Открытое письмо адресовано участникам Всемирного экономического форума в Давосе.

Подписи под обращением поставили, среди прочих, актер и режиссер Марк Руффало, музыкант Брайан Ино, а также кинопродюсер Абигейл Дисней. Они утверждают, что экстремальное богатство «загрязняет» политику, усиливает социальное отчуждение и подпитывает климатический кризис.

«Горстка глобальных олигархов с экстремальным богатством скупила наши демократии; захватила наши правительства; заткнула рот свободе наших медиа; установила мертвую хватку на технологиях и инновациях; углубила бедность и социальную изоляцию; и ускорила разрушение нашей планеты»,— указано в письме.

Благотворительная организация Oxfam в приуроченном к форуму докладе сообщала, что состояние миллиардеров в 2025 году увеличилось на 16%, достигнув рекордных $18,3 трлн. Темпы роста состояния богатейших людей мира в 2025 году были втрое выше, чем в 2024-м.