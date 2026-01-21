Украина передаст союзникам данные с поля боя для обучения систем ИИ

Украина создаст систему, позволяющую ее союзникам обучать свои военные модели искусственного интеллекта (ИИ) на основе боевых данных, собранных за четыре года военного конфликта с Россией. Об этом заявил новый министр обороны страны Михаил Федоров. Военное ведомство будет сотрудничать с американской технологической компанией Palantir для запуска проекта, отметил он.

«Сегодня данные с передовой имеют чрезвычайную ценность. Именно поэтому мы создадим центр данных, где будут обучаться их модели ИИ»,— заявил господин Федоров на пресс-конференции (цитата по Financial Times).

По словам господина Федорова, Минобороны Украины уже тесно сотрудничает в сфере разработок с американским Центром стратегических и международных исследований (признан нежелательным в РФ) и корпорацией RAND (признана нежелательной в РФ). Также он заявил, что по итогам переговоров с министром обороны Великобритании Джоном Хили Киев и Лондон договорились о систематическом обмене данными о применении вооружений.

Reuters отмечает, что такие данные, как подробная статистика боевых операций, а также миллионы часов видеозаписей, снятых с беспилотников, важны для обучения моделей ИИ. Информация поможет выявлять закономерности и предсказывать действия противника на поле боя. Михаил Федоров ранее описывал военную базу данных Киева как один из «козырей», который может быть использован в переговорах с другими странами, добавляет агентство.