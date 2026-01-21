Politico: Германия потребовала применить «торговую базуку» против США из-за Гренландии

Власти Германии потребовали от Европейской комиссии применить «инструмент против принуждения» (anti-coercion instrument, ACI) против США, если президент Дональд Трамп не откажется от своих угроз в отношении Гренландии. Об этом сообщает Politico.

Представитель ФРГ заявил об этом на экстренном саммите лидеров ЕС в Брюсселе накануне вечером. На встрече также обсуждалось использование ранее подготовленного пакета ответных мер, который предполагает введение пошлин на американский экспорт на сумму €93 млрд.

Таким образом ФРГ присоединилась к Франции, ранее также потребовавшей использовать жесткую экономическую меру. Другие страны ЕС проявляют гораздо большую осторожность, учитывая риск ответных мер со стороны Белого дома и потенциальный ущерб для их экономик, отмечает Politico.

«Инструмент против принуждения» (или, как между собой его называют европейские чиновники, «торговая базука») включает широкий спектр возможных мер: от введения тарифов и ограничения экспорта стратегических товаров до запрета американским компаниям участвовать в европейских тендерах. Ранее он никогда задействован не был.

Какие другие меры обсуждают в Евросоюзе в ответ на угрозы США — в материале «Ъ».