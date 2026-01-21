До 11 человек выросло число пострадавших в результате налета БПЛА в Адыгее

Число пострадавших в результате налета БПЛА на дом в ауле Новая Адыгея выросло до 11 человек, сообщил губернатор региона Мурат Кумпилов. В регионе ввели режим ЧС районного уровня.

«По уточненной информации, пострадали 11 человек, из них в больницу были госпитализированы 9 человек, в том числе двое детей»,— написал глава региона.

После прилета в здании начался пожар. По предварительной информации, сгорело 15 автомобилей, было повреждено 25 машин. На месте находятся председатель кабмина Адыгеи Анзаур Керашев, а также министр здравоохранения Рустем Меретуков и министр труда и соцразвития Джанбеч Мирза.