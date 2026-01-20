Прокуратура Адыгеи взяла на контроль ситуацию после атаки БПЛА

Прокуратура Республики Адыгея осуществляет постоянный контроль за соблюдением прав граждан в связи с происшествием, вызванным атакой беспилотного летательного аппарата, сообщает пресс-служба ведомства в своем Telegram-канале. Налажено оперативное взаимодействие со всеми задействованными службами и ведомствами для обеспечения пострадавшим своевременного оказания необходимой медицинской и иной помощи. Личный контроль за развитием ситуации на месте происшествия осуществляет прокурор Тахтамукайского района Сергей Турчин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Данные мероприятия инициированы в связи с ранее произошедшим в Тахтамукайском районе инцидентом, связанным с воздействием беспилотного летательного аппарата. На территории аула Новая Адыгея возник крупный пожар. В результате возгорания были повреждены конструкции многоквартирного жилого дома, а также причинен ущерб ряду транспортных средств, находившихся на прилегающей автомобильной стоянке. Данный факт был официально подтвержден главой Республики Адыгея Муратом Кумпиловым в публикации на его официальном Telegram-канале.

К ликвидации последствий происшествия немедленно были привлечены все соответствующие экстренные службы, в числе которых — пожарно-спасательные подразделения, бригады неотложной медицинской помощи и личный состав правоохранительных органов. Для координации работ на месте также присутствовал глава администрации Тахтамукайского района Аскер Савв. Согласно официальной позиции районной администрации, всем гражданам, пострадавшим в результате данного события, будет обеспечено предоставление полного комплекса материальной и социальной помощи. В оперативном порядке запланировано развертывание пункта временного размещения для жителей, чьи жилые помещения в результате пожара получили повреждения, исключающие возможность дальнейшего проживания. В настоящий момент силы оперативных служб продолжают работу по окончательной ликвидации последствий произошедшего.

Мария Удовик