Дональд Трамп анонсировал поездку в Давос, где его «с радостью ждут»

Президент США Дональд Трамп сообщил, что в ближайшее время отправится в Швейцарию. В швейцарском Давосе с 19 по 23 января проходит Всемирный экономический форум (ВЭФ).

«Я собираюсь в Швейцарию. Где меня, несомненно, с радостью ждут»,— заявил Дональд Трамп на пресс-конференции, которую транслирует YouTube-канал Белого дома.

Дональд Трамп должен прибыть в Давос 21 января. Одна из центральных тем форума — споры США и европейских стран из-за Гренландии. Американский президент заявляет, что Вашингтон должен установить контроль над Гренландией для обороны. Он намерен ввести с 1 февраля 10-процентные пошлины в отношении восьми европейских стран, если Соединенные Штаты не приобретут остров.

С 15 по 17 января в Гренландии проходили военные учения «Арктическая стойкость» с участием европейских стран. 19 января телеканал TV2 сообщил, что Дания начала увеличивать численность своих войск в Гренландии. Сегодня председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз стремится к сотрудничеству с США для обеспечения безопасности в Арктике.

Сегодня в Давосе провели переговоры спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев, спецпредставитель президента США Стив Уиткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер. Господин Уиткофф назвал переговоры «очень позитивными», а Кирилл Дмитриев заявил, что встречи с американской стороной в Давосе проходят конструктивно.

О развитии ситуации — в материале «Ъ» «Хаос Давоса».