Уиткофф назвал «очень позитивными» переговоры с Дмитриевым в Давосе

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф заявил, что переговоры в Давосе со спецпредставителем президента России Кириллом Дмитриевым были очень позитивными. Об этом господин Уиткофф сообщил корреспонденту «РИА Новости».

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф

Фото: Romina Amato / Reuters Спецпосланник президента США Стив Уиткофф

Фото: Romina Amato / Reuters

В переговорах также участвовал зять президента США Джаред Кушнер. Кирилл Дмитриев отказался отвечать на вопрос о темах, которые обсуждали участники переговоров, передает агентство. При этом он заявил, что встречи с американской стороной в Давосе проходят конструктивно, и «все больше и больше людей осознают правильность российской позиции».

Корреспондент ТАСС сообщил, что встреча Кирилла Дмитриева, Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера продолжалась свыше двух часов.

Кирилл Дмитриев прибыл в Давос 20 января. С 19 по 23 января в городе проходит Всемирный экономический форум (ВЭФ). Президент Украины Владимир Зеленский отменил свою поездку на форум. По официальной версии украинской стороны, он решил остаться на Украине для координации работ по восстановлению объектов энергетики.

