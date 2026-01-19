TV2: в Гренландию прибудет большое число военнослужащих из Дании

Вечером 19 января в Гренландию прибудет большое количество датских военнослужащих. Об этом сообщил телеканал TV2 со ссылкой на представителей вооруженных сил Дании.

По данным телеканала, вместе с группой военных в Гренландию прибудет начальник штаба армии Петер Бойсен. Собеседники TV2 сообщили, что эти военные внесут вклад в наращивание численности датских войск на территории острова.

Президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял о намерении установить контроль над Гренландией. С 1 февраля Вашингтон намерен ввести десятипроцентные пошлины в отношении Дании, Норвегии, Франции, Германии, Великобритании, Нидерландов и Финляндии. С 1 июня тариф вырастет до 25%, если к тому моменту европейские страны не согласятся продать Гренландию США. При этом демократы хотят заблокировать этот законопроект. Премьер-министр острова Йенс-Фредерик Нильсен заявил, что Гренландия не поддастся на угрозы Дональда Трампа.