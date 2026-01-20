Хаос Давоса

В Давосе стартовала 56-я сессия Всемирного экономического форума (ВЭФ), проходящего под девизом «Дух диалога». Открывшийся с опозданием ВЭФ начал работу без главного действующего лица — президента США Дональда Трампа, который выступит с ключевой речью 21 января. Спикерами первого дня стали вице-премьер КНР Хэ Лифэн, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и президент Франции Эмманюэль Макрон, выступления которых не сняли царящую на ВЭФ напряженность. Президент Трамп перед отлетом в Давос предупредил, что он ждет от участников ВЭФ не диалога, а принятия новых правил игры, устанавливать которые будут США.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент Франции Эмманюэль Макрон оказался на ВЭФ в центре внимания — во многом благодаря тому, что накануне его зло высмеял президент США (на фото справа: председатель Европейского центробанка Кристин Лагард и президент Сербии Александр Вучич)

Фото: Denis Balibouse / Reuters Президент Франции Эмманюэль Макрон оказался на ВЭФ в центре внимания — во многом благодаря тому, что накануне его зло высмеял президент США (на фото справа: председатель Европейского центробанка Кристин Лагард и президент Сербии Александр Вучич)

Фото: Denis Balibouse / Reuters

Всемирный экономический форум в Давосе начался с организационных накладок, перекраивания графика и отмены или переноса встреч, изначально планировавшихся на 19 января.

Анонсированные консультации советников лидеров западных стран по национальной безопасности для обсуждения ситуации вокруг Гренландии в понедельник так и не состоялись.

Церемония открытия, на которой с приветственной речью выступил новый президент ВЭФ Бёрге Бренде, прошла только вечером 19 января. «Это момент неопределенности, но и возможностей. Разве сейчас не наступил такой момент, когда диалог является не роскошью, а настоятельной необходимостью?» — воззвал к участникам ВЭФ его новый глава, напомнив о девизе форума этого года — «Дух диалога».

Для того чтобы отвлечь участников от тревожных мыслей и погрузить их в атмосферу диалога, на церемонии открытия ВЭФ зазвучала музыка в исполнении обладателя нескольких Grammy американского музыканта и композитора Джона Батиста, французского скрипача Рено Капюсона и гастролирующего по разным странам многонационального Камерного оркестра Малера.

В распространенном накануне пресс-релизе организаторов ВЭФ отмечалось, что особое внимание на форуме будет уделено «беспрецедентной скорости инноваций и технологического прогресса». Однако уже первая попытка начать обсуждение этих вопросов оказалась неудачной. Около 200 участников ВЭФ 19 января так и не смогли попасть на мероприятие в сфере финансовых технологий (EmTech Invest) из-за организационной ошибки, по которой они не получили входные бейджи, несмотря на то что заранее оплатили свое участие. «Они несколько часов стояли в очереди на холоде, чтобы узнать, что произошла путаница с тем, кому должен быть предоставлен доступ на мероприятие»,— отмечает издание Semafor.

Еще один конфуз произошел с флагами стран-участниц на крыше конгресс-центра ВЭФ. Как выяснилось, британский флаг оказался больше других по размеру, что могло быть воспринято как нечто большее, чем очередной организационный ляп, учитывая, что самой многочисленной на форуме в Давосе этого года станет не британская, а американская делегация. Чтобы сгладить конфуз, организаторам пришлось срочно искать «Юнион Джек» меньшего размера.

Кроме того, еще до своего открытия давосский форум по разным причинам лишился сразу нескольких ключевых участников.

Так, заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак сообщил, что Антониу Гутерриш в Давос не поедет. Официальная причина — «сильная простуда». Наблюдатели обращают внимание на то, что господин Гутерриш так и не получил приглашения президента Трампа войти в создаваемый им Совет мира по Газе, церемония учреждения которого должна состояться в Давосе 22 января.

В день открытия форума стало известно, что обсуждение ситуации вокруг Гренландии и кризиса в Иране пройдет без участия представителей Дании и Ирана. Правительство Дании отказалось от приглашения на ВЭФ в знак протеста против притязаний президента Трампа на Гренландию. С ним солидарны руководство Евросоюза и подавляющее большинство лидеров входящих в объединение стран.

С критикой президента США с трибуны Давоса выступила 20 января председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Она назвала ошибкой его планы ввести дополнительные тарифы против ключевых союзников США — европейских стран, направивших своих военнослужащих в Гренландию. «Европе необходимо адаптироваться к новой архитектуре безопасности и реалиям, с которыми мы сталкиваемся. Именно поэтому Европа готовит собственную стратегию безопасности, которую мы планируем представить позже в этом году. В рамках этого мы обновляем нашу арктическую стратегию. В основе этого будет лежать основополагающий принцип: суверенные народы должны сами решать свое будущее»,— отметила Урсула фон дер Ляйен.

Не имеющий на ВЭФ такой группы поддержки, как Дания, Иран неожиданно лишился права участия в давосском форуме. Еще 18 января глава МИД Ирана Аббас Аракчи был заявлен в качестве одного из спикеров на вторник, однако в последний момент организаторы отозвали приглашение. Информация об отстранении Ирана от ВЭФ вызвала бурю возмущения в соцсетях.

В свою очередь, президент Трамп продемонстрировал свое отношение к призывам организаторов ВЭФ укреплять «дух диалога», разразившись презрительным комментарием в адрес президента Франции Эмманюэля Макрона, который сразу не принял приглашение войти в Совет мира по Газе.

«Никто его не хочет, потому что он очень скоро покинет свой пост. Если он будет вести себя так враждебно, я введу 200-процентные тарифы на его вино и шампанское, и он присоединится»,— пригрозил Трамп.

После этого Макрон обратился к Трампу с примирительным посланием, которое глава Белого дома счел возможным тут же предать гласности. «Мой друг, мы полностью совпадаем по Сирии. Мы можем сделать большие дела по Ирану. Я не понимаю, что ты делаешь с Гренландией»,— написал Макрон, предложив главе Белого дома поужинать вместе в Париже в ближайший четверг, а также провести встречу G7 «с участием украинцев, датчан, сирийцев и россиян». Обнародование его письма стало двойным унижением для Макрона, учитывая, что публикация личной переписки считается в мировой дипломатии недопустимой.

На этом фоне газета Financial Times выступила в несвойственном деловому изданию сатирическом жанре, попытавшись составить воображаемый «давосский диалект» английского языка с объяснением того, что могут означать те или иные фразы участников форума. В приведенных примерах первую фразу произносит старожил Давоса, а вторая, по версии газеты, означает ее истинный смысл.

«Необходимость в беспристрастной платформе для диалога никогда не была так велика» — «Мы всегда найдем повод поехать в Давос».

«Президент Трамп изложил инновационное видение отношений Америки с быстрорастущими экономиками» — «Президент произнес бессвязную речь, в которой, похоже, перепутал Камерун и Камбоджу»,— пишет Financial Times, прибегая к откровенному троллингу форума.

На этом фоне еще одной сенсацией стала пришедшая 20 января из Киева новость о том, что президент Зеленский внезапно отменил свою поездку в Давос.

Официальная версия украинской стороны — Зеленский принял решение остаться дома для координации работ по восстановлению объектов энергетики. При этом накануне издание Politico называло возможную встречу Трампа и Зеленского «одним из центральных событий» ВЭФ.

То же издание сообщает, что украинская делегация на ВЭФ чувствует себя неприкаянно: «Украинским чиновникам приходится прилагать огромные усилия, чтобы удержать внимание делегатов ВЭФ, поскольку европейские лидеры поглощены развалом трансатлантических отношений».

Несмотря на отсутствие официального приглашения российской стороне, на полях ВЭФ ожидается встреча спецпредставителя президента РФ Кирилла Дмитриева со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем Трампа Джаредом Кушнером. «Да, я могу подтвердить, что, действительно, у него есть такие планы встретиться с некоторыми представителями из американской делегации. Это будет на полях, то есть вот в эти дни, сегодня-завтра»,— заявил 20 января пресс-секретарь президента Путина Дмитрий Песков.

Сергей Строкань