Трамп допустил участие оппозиционерки Мачадо в политике Венесуэлы

Президент США Дональд Трамп допустил, что одна из лидеров оппозиции Венесуэлы и лауреат Нобелевской премии мира Мария Корина Мачадо будет вовлечена в политическое управление страной.

«Я должен с ней поговорить. Поговорю с ней. Она может быть вовлечена в какой-то аспект этого. Мне нужно будет с ней поговорить»,— сказал господин Трамп журналистам (запись опубликована на YouTube-канале Белого дома). Ранее он анонсировал визит госпожи Мачадо в Вашингтон на следующей неделе.

6 января Мария Корина Мачадо сообщила о готовности передать Нобелевскую премию мира, которую получила в 2025 году, Дональду Трампу. «Я не могу представить себе никого в истории, кто заслуживал бы Нобелевской премии больше, чем я»,— указал президент США на пресс-конференции.

3 января армия США нанесла удары по Каракасу и похитила президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его жену Силию Флорес. Временным президентом стала Делси Родригес, которая ранее занимала пост вице-президента. Законы страны позволяют ей находиться на должности исполняющей обязанности 90 дней с возможностью однократного продления полномочий на такой же срок.