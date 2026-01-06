Мачадо согласилась отдать Трампу свою Нобелевскую премию мира

Лидер венесуэльской оппозиции и лауреат Нобелевской премии мира Мария Корина Мачадо заявила, что готова передать свою награду президенту США Дональду Трампу. Об этом она сказала в интервью телеканалу Fox News.

Мария Корина Мачадо

Мария Корина Мачадо



«Я хотела бы иметь возможность сказать ему, что мы — народ Венесуэлы, потому что это приз народа Венесуэлы, — определенно хотим вручить ее [премию] ему и разделить ее с ним», — отметила госпожа Мачадо. По ее словам, Венесуэла намерена «оставить позади все разрушения, которые этот социалистический, преступный режим принес нашему народу», и стать главным союзником США в Латинской Америке. «Я планирую как можно скорее вернуться домой», — добавила она.

Ранее The Washington Post сообщала, что Дональд Трамп якобы отказался поддерживать Марию Мачадо из-за того, что она не передала ему Нобелевскую премию мира, а лишь посвятила ему награду.

Мария Корина Мачадо получила Нобелевскую премию мира в октябре 2025 года за «неустанную работу по продвижению демократических прав для народа Венесуэлы и борьбу за достижение справедливого и мирного перехода от диктатуры к демократии». Среди претендентов на награду был и Дональд Трамп, который неоднократно заявлял, что заслуживает ее за свои миротворческие усилия. Однако, по данным Reuters, Нобелевский комитет посчитал, что президент США «разрушает международный миропорядок». После вручения премии госпоже Мачадо Белый дом обвинил комитет в том, что он «ставит политику выше мира».