WP: Трамп не поддерживает Мачадо из-за отказа уступить ему Нобелевскую премию

Президент США Дональд Трамп не поддерживает кандидатуру лидера венесуэльской оппозиции Марии Корины Мачадо на пост нового президента Венесуэлы, поскольку та не уступила ему Нобелевскую премию мира. Об этом сообщила газета The Washington Post со ссылкой на источники, близкие к Белому дому.

Хотя Мария Мачадо заявила, что посвящает награду американскому президенту, она все же приняла премию, что было «ее величайшим грехом», заявил один из источников. «Если бы она отказалась и сказала: “Я не могу это принять, потому что это принадлежит Дональду Трампу”, она бы сегодня была президентом Венесуэлы»,— сказал собеседник газеты.

На пресс-конференции после операции США в Венесуэле Дональд Трамп заявил, что у Марии Мачадо «нет поддержки и уважения в стране» для того, чтобы руководить ею. По словам источника, близкого к команде госпожи Мачадо, комментарий американского президента «застиг их врасплох».

Один из лидеров венесуэльской оппозиции сказал газете, что высказывания Дональда Трампа были неприятны для многих в оппозиционном движении, но «в каждом переходном периоде приходится проглатывать горькую пилюлю». Следующие 48 часов позволят прояснить, будет ли временный президент Венесуэлы Делси Родригес осуществлять «мягкий переход» власти в стране, заявил собеседник.

Марии Мачадо присудили Нобелевскую премию мира в октябре 2025 года за «неустанную работу по продвижению демократических прав для народа Венесуэлы и борьбу за достижение справедливого и мирного перехода от диктатуры к демократии». Среди кандидатов на премию также был Дональд Трамп. Американский президент неоднократно говорил, что заслуживает награду за свои миротворческие усилия. При этом агентство Reuters сообщало, что господину Трампу не дали премию, поскольку он «разрушает международный миропорядок, которым так дорожит Нобелевский комитет». После того как награду вручили Марии Мачадо, Белый дом обвинил Нобелевский комитет в том, что он «ставит политику выше мира».