Нобелевская премия мира присуждена лидеру венесуэльской оппозиции Марии Мачадо

Лауреатом Нобелевской премии мира в 2025 году стала венесуэльский политик и общественный деятель, один из лидеров оппозиции Мария Корина Мачадо «ее неустанную работу по продвижению демократических прав для народа Венесуэлы и борьбу за достижение справедливого и мирного перехода от диктатуры к демократии». Она получит 11 миллионов шведских крон (примерно $1,2 миллиона). Премию вручат в годовщину смерти Альфреда Нобеля — 10 декабря — в Осло.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Maxwell Briceno / Reuters Фото: Maxwell Briceno / Reuters

«Мария Корина Мачадо, лидер демократического движения в Венесуэле, является одним из самых выдающихся примеров гражданского мужества в Латинской Америке последнего времени. Госпожа Мачадо стала ключевой, объединяющей фигурой в политической оппозиции, которая когда-то была глубоко разобщена, — оппозиции, которая нашла общую почву в требовании свободных выборов и представительного правления»,— сказал председатель Норвежского нобелевского комитета Йорген Ватне Фрюднес

«В прошлом году мисс Мачадо была вынуждена скрываться. Несмотря на серьезные угрозы ее жизни, она осталась в стране, и этот выбор вдохновил миллионы людей. Когда авторитарные силы захватывают власть, крайне важно признать мужественных защитников свободы, которые восстают и оказывают сопротивление»,— добавил он.

Нобелевская премия мира вручается «добившимся наибольших успехов либо сделавшим больше других в деле сплочения народов и сокращения численности действующих армий, а также за проведение мирных конгрессов и привлечение к ним внимания». По завещанию Альфреда Нобеля лауреаты премии мира определяются не в Швеции, а в Норвегии, а именно — Норвежским комитетом, состоящим из пяти человек, назначаемых парламентом страны. В этом году на премию выдвинули 338 кандидатов (244 физических лица и 94 организации), включая президента США Дональда Трампа.

В 2024 году Нобелевскую премию мира присудили японской организации «Нихон Хиданке» (Nihon Hidankyo), объединяющей выживших после бомбардировок Хиросимы и Нагасаки за «усилия по достижению мира, свободного от ядерного оружия, и демонстрацию свидетельств того, что ядерное оружие никогда не должно быть использовано снова».

Лусине Баласян