Дмитриев назвал неудавшейся попытку сделать Украину главной темой форума в Давосе

Попытка сделать Украину главной темой обсуждения на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в Давосе не удалась. Об этом написал спецпредставитель президента России, глава РФПИ Кирилл Дмитриев в своем Telegram-канале.

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Спецпредставитель президента России, глава РФПИ Кирилл Дмитриев

Президент Украины Владимир Зеленский отменил свою поездку на ВЭФ, который проходит с 19 по 23 января. По официальной версии украинской стороны, президент решил остаться в Украине для координации работ по восстановлению объектов энергетики.

Накануне Politico сообщало, что возможная встреча господина Зеленского с президентом США Дональдом Трампом станет «одним из центральных событий форума». Издание со ссылкой на источники пишет, что американский президент не хочет встречаться с украинским коллегой.

Дональд Трамп намерен провести в Давосе несколько встреч по ситуации вокруг Гренландии. Он неоднократно заявлял, что собирается установить контроль над островом для обеспечения национальной безопасности США, и объявил о введении 10-процентных пошлин против восьми европейских стран на период, пока не удастся достичь сделки о его покупке.

