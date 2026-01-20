Трамп проведет в Давосе несколько встреч по Гренландии

Президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с генсеком НАТО Марком Рютте. Они обсудили ситуацию с Гренландией, и господин Трамп назвал беседу «очень хорошей». Он намерен провести несколько встреч по этой теме во время Всемирного экономического форума (ВЭФ) в Давосе.

«Я согласился на встречу различных сторон в Давосе... Как я очень ясно дал понять всем, Гренландия имеет первостепенное значение для национальной и мировой безопасности. Обратного пути нет — с этим все согласны!» — написал президент США в своей соцсети Truth Social.

Дональд Трамп неоднократно заявлял о заинтересованности США в контроле над Гренландией, однако ее власти исключают возможность присоединения острова к США. Господин Трамп решил с 1 февраля ввести 10-процентные пошлины в отношении Дании, Норвегии, Швеции, Франции, Германии, Великобритании, Нидерландов и Финляндии. Он пригрозил, что мера будет действовать, пока не удастся достичь сделки о покупке острова. Обострение ситуации привело к смене повестки давосского форума, который открылся 19 января.

