Politico рассказало о нежелании Трампа встречаться с Зеленским в Давосе

Президент США Дональд Трамп планирует провести разнообразные встречи по мировой повестке во время Всемирного экономического форума в Давосе, однако он не хочет встречаться с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом пишет Politico со ссылкой на представителя Республиканской партии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Evan Vucci / AP Фото: Evan Vucci / AP

Politico указывает, что, если бы переговоры президентов США и Украины прошли в Швейцарии, они «стали бы геополитической кульминацией» форума. Однако дата возможной встречи до сих пор не назначена.

Источник издания, который пожелал остаться анонимным, утверждает, что нежелание организовывать переговоры с господином Зеленским «исходит из Белого дома». Сам украинский президент «всегда готов встречаться с Трампом, так как уверен, что выгода в данном случае больше издержек и что, если он с ним не общается, то общаются другие».

Сам Дональд Трамп заявил, что в Давосе проведет, в частности, несколько встреч по Гренландии.