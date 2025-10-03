Депутат ДНР Бондаренко обвиняется в хищениях на фортификации Курской области

Арестованной в Москве депутат Народного совета ДНР Татьяне Бондаренко (ЛДПР) инкриминируется обналичивание и присвоение бюджетных средств, которые были выделены на строительство фортификационных сооружений в Курской области, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Ей предъявлено обвинение в присвоении денег в особо крупном размере, совершенном организованной группой (ч. 4, ст. 160 УК), и в незаконной банковской деятельности, совершенной организованной группой с извлечением особо крупного дохода (ч. 2, ст. 172 УК). Также ей вменено в вину обналичивание денег для бывшего депутата Курской облдумы Максима Васильева, который является фигурантом дела, за что она брала комиссию в 14-15% от запрашиваемой суммы. Соучастником проходит ее сожитель Максим Щетинин.

Ранее Басманный районный суд Москвы отправил Татьяну Бондаренко в СИЗО на 1 месяц и 25 суток.

Она занимала пост зампреда комитета по восстановлению, строительству и инфраструктурному развитию ДНР. В 2021 году она баллотировалась в Курскую областную думу от партии «Новые люди», но проиграла. В 2022 году выдвигалась уже в Курское городское собрание от «Партии пенсионеров», но ее сняли с выборов по решению партии.

Эрнест Филипповский