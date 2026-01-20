Курский экс-депутат обжаловал приговор за хищения на приграничных линиях обороны

В Ленинский райсуд Курска поступила апелляционная жалоба адвоката на приговор бывшего депутата местной облдумы Максима Васильева, получившего пять лет и шесть месяцев колонии за махинации при строительстве линий обороны на границе с Украиной (ч. 4 ст. 160 УК РФ). Согласно картотеке дел, к производству она пока не принята.

Фото: Личный архив Максима Васильева Максим Васильев

В конце прошлого года Максим Васильев был признан виновным в участии в схеме хищения 152,8 млн руб., выделенных на строительство фортификационных сооружений в Глушковском районе Курской области. Вину он полностью признал, поэтому приговор был вынесен без исследования доказательств. За месяц до этого глава подконтрольной Максиму Васильеву фирмы ООО «Сиэми» Виталий Синьговский получил четыре года колонии по этому же делу. Сейчас в Ленинском райсуде Курска за участие в хищениях судят бывших руководителей областной корпорации развития, через которую финансировали стройку.

После вынесения приговора супруга осужденного Светлана Васильева сложила полномочия депутата горсобрания Курска.

Сергей Толмачев, Воронеж