Генпрокуратура подала иск об изъятии активов депутатов Госдумы и ЗСК в доход РФ

Генеральная прокуратура РФ подала иск об обращении в доход государства движимого и недвижимого имущества экс-депутата Госдумы Анатолия Вороновского и членов его семьи. Среди ответчиков также — депутат Госдумы РФ Андрей Дорошенко, депутат Законодательного собрания Краснодарского края (ЗСК) Александр Карпенко, бывший первый заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края Андрей Косьянов и ряд других физических и юридических лиц. Всего в деле фигурируют 30 ответчиков. Иск принят к производству 20 января Центральным районным судом Сочи.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба президента РФ Фото: пресс-служба президента РФ

Третьими лицами по делу выступают компании региона, занимающиеся строительством и ремонтом автомобильных дорог и принадлежащие ответчикам. В их числе ООО «Стройюгрегион» (бенефициар Александр Карпенко), Северское ДРСУ (Милана Дорошенко), Красноармейское ДРСУ (Лия Сария) и др.

Как ранее писал «Ъ», бывшего депутата Госдумы (в прошлом вице-губернатора Краснодарского края) Анатолия Вороновского обвиняют в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ).

Следствие утверждает, что Анатолий Вороновский, будучи вице-губернатором Краснодарского края и курируя дорожную отрасль в 2019—2020 годах, принимал взятки в виде имущества и услуг. В 2021 году он был избран в Государственную думу.

Сообщалось, что ему, в частности, вменяется эпизод с директором Дагомысского ДРСУ Сафарбием Напсо. Якобы тот за «общее покровительство» потратил на чиновника более 25 млн руб.

Сообщалось, что Сафарбий Напсо дал показания о взятках Анатолию Вороновскому в рамках досудебного соглашения о сотрудничестве с прокуратурой. Его уголовное преследование за участие в коррупционном преступлении прекратили, а за махинации с имуществом ДРСУ он по приговору Лазаревского райсуда Сочи в особом порядке получил четыре года лишения свободы.

2 декабря Государственная дума приняла решение о досрочном прекращении полномочий господина Вороновского. Генпрокурор Александр Гуцан обратился с ходатайством о привлечении его к уголовной ответственности, которое было удовлетворено абсолютным большинством голосов. На следующий день суд рассмотрел ходатайство Главного следственного управления Следственного комитета России, поддержанное Генеральной прокуратурой Российской Федерации, и арестовал фигуранта.

Наталья Решетняк