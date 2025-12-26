Жену осужденного за хищения на линиях обороны могут исключить из фракции ЕР

Губернатор Курской области Александр Хинштейн призвал исключить депутата городского собрания облцентра Светлану Васильеву из фракции «Единой России» (ЕР) за то, что она поддерживала супруга Максима Васильева, который осужден на пять с половиной лет за хищения при строительстве фортификационных сооружений на границе с Украиной.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Светлана Васильева

Глава региона заявил, что полностью поддерживает приговор суда и рассчитывает, что другие виновные понесут заслуженное наказание. Госпожа Васильева, по его словам, заслуживает исключения из фракции за то, что пыталась «прикрыть» его перед законом. «Каждый делает свой выбор. Но никто не уйдет от правосудия»,— написал господин Хинштейн в своем Telegram-канале. Он не пояснил, как именно Светлана Васильева поддерживала своего супруга.

Светлане Васильевой 33 года. Она является кандидатом в мастера спорта по легкой атлетике и детским семейным тренером. В городское собрание Курска она была избрана от ЕР в 2022 году. Госпожа Васильева воспитывает троих детей.

Сегодня Ленинский райсуд Курска признал 44-летнего Максима Васильева виновным в хищении почти 153 млн руб. при строительстве фортификационных сооружений. Он полностью признал вину, выразив желание принять участие в специальной военной операции.

Подробнее — в материале «Ъ» «Депутатские крепости».

Сергей Толмачев, Воронеж