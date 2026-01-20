Генсек НАТО похвалил «дорогого Дональда» за успехи в Сирии

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте высоко оценил усилия президента США по урегулированию ситуации в Сирии. Это следует из его письма, которое Дональд Трамп опубликовал в Truth Social.

«Господин президент, дорогой Дональд, то, чего вы достигли в Сирии, невероятно. Я использую свои контакты со СМИ в Давосе, чтобы осветить вашу работу там, в Газе и на Украине. И я настроен найти возможности продвинуться в диалоге по Гренландии. С нетерпением жду встречи с вами. Ваш Марк», — указано в послании.

Президент США планирует провести несколько встреч по Гренландии на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

Сегодня Дональд Трамп также опубликовал личное сообщение от президента Франции Эмманюэля Макрона, который пригласил его в Париж для участия во внеплановом саммите G7 и двусторонних переговорах в неформальной обстановке. Елисейский дворец подтвердил подлинность послания. Незадолго до этого господин Трамп критически отозвался о господине Макроне и пригрозил ввести 200%-ные пошлины на французские вина, если тот откажется войти в американский «Совет мира по Газе».