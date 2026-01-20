AFP подтвердило подлинность сообщения Макрона Трампу о саммите G7 в Париже

Президент Франции Эмманюэль Макрон отправил американскому коллеге Дональду Трампу личное сообщение с предложением организовать саммит G7 в Париже, подтвердили AFP в окружении французского президента. Господин Трамп сегодня опубликовал скриншот послания в соцсетях.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: File Photo / Reuters, YOAN VALAT / Reuters Фото: File Photo / Reuters, YOAN VALAT / Reuters

Согласно публикации президента США, господин Макрон посетовал, что не понимает позицию американского коллеги по Гренландии. С 1 февраля США намерены ввести 10-процентные пошлины в отношении восьми стран, в том числе Франции, до тех пор, пока не будет достигнута сделка о покупке Гренландии Вашингтоном.

«Угрозы введения тарифов для влияния на нашу внешнюю политику неприемлемы и неэффективны»,— заявил AFP источник, близкий к президенту Франции.

Эмманюэль Макрон называл недопустимыми угрозы США ввести пошлины в отношении европейских стран из-за позиции по Гренландии. Le Monde писала, что президент призвал Евросоюз (ЕС) в ответ применить «торговую базуку».

О позиции ЕС — в материале «Ъ» «Пошлины и посланы».