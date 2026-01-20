Трамп пригрозил Макрону пошлинами в 200% на французские вина

Президент США Дональд Трамп пригрозил своему французскому коллеге Эмманюэлю Макрону ввести 200%-ные пошлины на вино и шампанское из Франции. Такое заявление американский президент сделал после того, как журналисты сообщили ему, что господин Макрон может отклонить предложение присоединиться к Совету мира по Газе.

Фото: Brian Snyder / Reuters

«Ну, он никому не нужен, потому что он скоро покинет свой пост... Я введу 200%-ные пошлины на его вина и шампанское, и он присоединится», — сказал журналистам господин Трамп (цитата по Bloomberg). Второй срок Эмманюэля Макрона должен закончиться в следующем году. Французский президент отмечал, что в следующих выборах участвовать не будет.

О создании Совета мира Дональд Трамп объявил 16 января. В этот же день он представил его исполнительный комитет. В него вошли госсекретарь США Марко Рубио, спецпосланник Стив Уиткофф, зять президента Джаред Кушнер и бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр. Согласно уставу организации, первоначально совет сосредоточится на урегулировании ситуации в секторе Газа, а затем перейдет к другим конфликтам. Дональд Трамп пригласил в совет также президента России Владимира Путина. Сейчас в Москве обдумывают это предложение.