Макрон предложил Трампу пообедать в Париже

Президент Франции Эмманюэль Макрон предложил своему американскому коллеге обсудить разногласия при личной встрече. Он напомнил, что страны остаются союзниками во многих сферах, и пригласил Дональда Трампа в Париж. Об этом сообщил президент США в Truth Social.

Господин Трамп написал, что получил послание от господина Макрона. Он опубликовал скриншот из некоего мессенджера с переводом сообщения на английский язык. Из публикации следует, что президент Франции напомнил коллеге о «полном взаимопонимании по Сирии» и готовности работать вместе по Ирану.

«(Но) я не понимаю ваших действий по Гренландии. Давайте попробуем следующее: я могу созвать встречу G7 сразу после форума в Давоссе, в четверг. Приглашу в наблюдатели украинцев, датчан, сирийцев, русских. И после этого давайте вместе пообедаем в Париже», — заявил, согласно посту Дональда Трампа, Эмманюэль Макрон. Когда было получено послание из Елисейского дворца, президент США не уточнил.

Президент США на брифинге для прессы в понедельник пригрозил ввести 200%-ные пошлины на французские вина, если французский лидер откажется войти в его Совет мира по Газе. Он также назвал президента Франции «никому не нужным».