Le Monde: Макрон призвал использовать «торговую базуку» в ответ на тарифы Трампа

Президент Франции Эмманюэль Макрон призвал страны Евросоюза применить «торговую базуку» в ответ на пошлины президента США Дональда Трампа. Об этом пишет Le Monde со ссылкой на источники. Американский президент пригрозил ввести 10-процентные пошлины в отношении восьми стран НАТО из-за учений в Гренландии.

Эмманюэль Макрон

Фото: Michel Euler / Pool / Reuters Эмманюэль Макрон

Фото: Michel Euler / Pool / Reuters

Речь идет об «инструменте борьбы с принуждением» (Anti-Coercion Instrument, ACI), который, по данным издания, раньше не применялся. Он был создан в 2023 году. ACI позволяет, в частности, вводить ограничения на прямые инвестиции, экспорт и импорт товаров и услуг в отношении страны, которая, по мнению властей ЕС, оказывает давление.

17 января Дональд Трамп объявил, что с 1 февраля США вводят 10-процентные пошлины в отношении Дании, Норвегии, Франции, Германии, Великобритании, Нидерландов и Финляндии. С 1 июня тариф вырастет до 25%. Американский президент принял такое решение, поскольку эти страны, по его словам, «отправились в Гренландию с неизвестными целями». Речь шла об учениях НАТО «Арктическая выносливость» на острове с 15 по 17 января. По словам господина Трампа, меры будут действовать до тех пор, пока США не купят Гренландию.