Макрон пообещал единый ответ Европы на пошлины США из-за Гренландии

Президент Франции Эмманюэль Макрон назвал недопустимыми угрозы США ввести пошлины в отношении европейских стран из-за позиции по Гренландии. Европа ответит «единым и скоординированным образом» в случае введения тарифов, пообещал он.

«Никакие запугивания или угрозы не могут повлиять на нас»,— написал французский президент в соцсети Х. Франция решила присоединиться к учениям Дании в Гренландии, так как это касается безопасности Европы, добавил господин Макрон. «Мы сможем добиться уважения европейского суверенитета. Именно в этом духе я буду разговаривать с нашими европейскими партнерами»,— сказал он.

Представитель правительства Германии Штефан Корнелиус сообщил, что Берлин находится в тесном контакте с европейскими партнерами по поводу новых тарифов со стороны США. Будет принято совместное решение об ответных мерах, следует из заявления. «Мы не дадим себя шантажировать»,— написал премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон в соцсети Х.

Президент США Дональд Трамп объявил о введении 10-процентных пошлин в отношении Дании, Норвегии, Швеции, Франции, Германии, Великобритании, Нидерландов и Финляндии с 1 февраля. Меры будут действовать до тех пор, пока не будет достигнута сделка о покупке Гренландии Вашингтоном.