Пошлины и посланы

18 января вечером в Брюсселе состоялось экстренное совещание послов стран—членов Евросоюза. Послы обсудили ультиматум, выдвинутый президентом США Дональдом Трампом восьми европейским государствам, которые отправили своих военнослужащих в Гренландию. Хозяин Белого дома назвал этот шаг «опасной миссией» и объявил о введении в отношении этих стран торговых пошлин в 10%, которые могут быть увеличены до 25%, если Гренландию не продадут США. Власти же этих стран утверждают, что, отправляя на остров военнослужащих, они хотят, как и США, защитить его от России и Китая. Ситуация стала самой серьезной за все время существования НАТО проверкой на трансатлантическое единство.

Экстренный саммит послов стран—членов Евросоюза созвали после того, как Дональд Трамп 17 января предъявил своим союзникам по НАТО ультиматум: либо они соглашаются на вхождение Гренландии в состав США, либо столкнутся с торговыми пошлинами, которые будут расти, если вопрос не будет урегулирован. Первыми под раздачу попали восемь стран, которые накануне отправили на остров небольшие группы военнослужащих: собственно Дания (чьей автономией является Гренландия), а также Франция, Германия, Великобритания, Нидерланды, Швеция, Финляндия и Норвегия. Их миссия преследовала двойную цель: объявленную — укрепить защиту острова перед лицом якобы существующих угроз со стороны России и Китая, на которые неоднократно ссылался сам Дональд Трамп; и необъявленную — послать американскому президенту сигнал о недопустимости его посягательств на территорию страны—члена НАТО.

Сигнал дошел до адресата. Дональд Трамп возмутился тем, что военные из перечисленных стран прибыли в Гренландию «с неизвестными целями», и назвал сложившуюся ситуацию «очень опасной для безопасности и выживания нашей планеты». «Эти страны, играющие в эту очень опасную игру, создали такой уровень риска, который неприемлем и неустойчив»,— заявил он, после чего и пригрозил соответствующим государствам дополнительными торговыми пошлинами в 10% с 1 февраля и 25% с 1 июня, если Гренландия не станет американской.

При этом он вновь повторил свой аргумент, что Гренландия нужна ему для развертывания элементов инициированной им системы противоракетной обороны нового поколения «Золотой купол». «Эта блестящая, но чрезвычайно сложная система может работать с максимальной эффективностью только в том случае, если эта территория (Гренландия.— “Ъ”) будет включена в нее, учитывая все углы, границы и параметры»,— заявил он.

Реакцию европейских стран на ультиматум президента США можно назвать негативно сдержанной. В совместном заявлении восьми стран сказано, что они готовы вступить в диалог с США по поводу Гренландии, но «на основе принципов суверенитета и территориальной целостности». «Угрозы введения пошлин подрывают трансатлантические отношения и таят в себе риск эскалации»,— говорится в документе.

Глава МИД Дании Ларс Лёкке Расмуссен в отдельном комментарии назвал заявление Дональда Трампа «неожиданным», заверив, что увеличение военного присутствия в Гренландии связано исключительно с тем, что соответствующие европейские страны «согласны с США в том, что нам нужно сделать больше, поскольку Арктика больше не является зоной низкой напряженности». В Копенгагене и ряде других датских городов на выходных прошли демонстрации против попытки США аннексировать Гренландию.

Президент Франции Эмманюэль Макрон отметил, что «угрозы пошлинами неприемлемы и недопустимы в этом контексте». «Европейцы ответят единым и скоординированным образом, если эти угрозы подтвердятся»,— добавил он. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер назвал ультиматум США «совершенно неправильным», его шведский коллега Ульф Кристерссон — «шантажом», а норвежский премьер Юнас Гар Стёре — «угрозой, которой не место среди союзников».

Высказались на эту тему и представители ЕС. «Тарифы подорвут атлантические отношения и грозят запустить спираль их ухудшения. Европа останется единой, скоординированной и приверженной поддержке своего суверенитета»,— говорится в заявлении председателей Еврокомиссии и Евросовета Урсулы фон дер Ляйен и Антониу Кошты.

Ни о каких конкретных совместных шагах европейских стран, солидарных с Копенгагеном, в воскресенье, впрочем, объявлено не было, зато стало известно, что первая группа военнослужащих (15 солдат немецкого бундесвера) срочно покинула территорию Гренландии. Журналистам немецкие военные объяснили, что «изучили ситуацию (на острове.— “Ъ”) и в принципе выполнили задачу».

Главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов в беседе с “Ъ” между тем напомнил, что Дональд Трамп ранее не раз выдвигал разным странам, включая Россию, ультиматумы, о которых он спустя время как будто забывал. «Он хозяин своему слову в смысле известной шутки: захотел — дал, захотел — забрал назад,— отметил эксперт.— Правда, его стойкая неприязнь к европейцам известна, как и уверенность, что они ему всем обязаны и без него ни на что не способны. Так что тут он может быть более последовательным».

Что же касается подрыва трансатлантического единства, о котором в связи с посягательством США на Гренландию предупреждают в европейских столицах, то, как следует из комментария Федора Лукьянова, тут возможны самые неожиданные варианты. «Само предположение, что альянса может не быть, вызывает оторопь, потому что явное большинство живущих на планете не помнит (просто в силу возраста) ситуации, когда его не было»,— констатировал он.

С середины прошлого века НАТО, по его словам, выполняло системообразующую функцию: сначала — в холодную войну, потом — после нее. «Между тем, если посмотреть в исторической ретроспективе, до второй половины ХХ столетия никакого единого политического Запада не было. Его появление — продукт особых международно-политических обстоятельств, которые более не существуют»,— подчеркнул эксперт.

Все это, по его словам, не означает, что Североатлантический блок обречен и не переживет нынешний конфликт. «Может быть достигнута видимость полюбовного решения: в США мнение о ненужности НАТО не является доминирующим, хотя у Трампа и части его окружения оно есть, а Европа не в состоянии быстро собраться для создания собственного военно-политического объединения,— напоминает Федор Лукьянов.— Сохранение НАТО вероятно, инерция крупных институтов имеет длительный импульс. Но если все институты второй половины ХХ века в глубоком кризисе из-за качественного изменения обстановки, почему НАТО должно быть исключением?»

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал ситуацию с Гренландией «экстраординарной» с точки зрения международного права (цитата по «РИА Новости»). В то же время он напомнил, что Дональд Трамп ранее заявил, что ему международное право не нужно, поскольку он ориентируется исключительно на собственное мнение. «Поэтому ситуация развивается по какой-то другой траектории и мы будем вместе со всем миром наблюдать, по какой»,— сказал Дмитрий Песков журналистам, отвечая на вопрос, как в Кремле относятся к притязаниям США на Гренландию.

Елена Черненко