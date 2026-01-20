По делу редактора Ura.ru Дениса Аллаярова в суде допросили его бабушку

В Верх-Исетском райсуде Екатеринбурга прошел допрос одного из ключевых свидетелей со стороны обвинения по делу журналиста Ura.ru Дениса Аллаярова, — его бабушки Татьяны Мочалиной, передает корреспондент «Ъ-Урал» из зала суда. Ее допрашивали по видеосвязи из Артемовского городского суда — по месту жительства женщины. Пенсионерка заявила, что на протоколах допроса стоят не ее подписи. Напомним, журналисту предъявлены обвинения по ч. 3 ст. 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу за совершение заведомо незаконных действий). Согласно материалам уголовного дела, Денис Аллаяров с апреля 2024 года до апреля 2025 года передал 120 тыс. руб. взяткой своему дяде, экс-полицейскому Андрею Карпову, за получение оперативных сводок из базы МВД для написания эксклюзивных новостей. Деньги между родственниками в основном якобы переводились через бабушку журналиста.

На судебном заседании Татьяну Мочалину спрашивали об отношениях между Денисом Аллаяровым и его дядей, экс-силовиком Андреем Карповым. Карпов приходится Мочалиной сыном, именно он дал показания на журналиста. Она утверждала, что они всегда хорошо ладили, не ссорились. Она рассказала, что сын не рассказывал про свою работу. Пенсионерка с доверием относилась как к Андрею Карпову, так и к своему внуку Денису Аллаярову.

«Он хороший парень. Не курит, не пьет, всегда спокойный, никогда не слышала, чтоб он на кого-то голос повышал»,— охарактеризовала Дениса Аллаярова Татьяна Мочалина. В протоколе допроса на стадии предварительного следствия она говорила, что «одинаково сильно любила Карпова и Аллаярова, никого не выделяла».

Сторона гособвинения в основном расспрашивала Мочалину на предмет схемы передаваемых взяток.

По словам допрашиваемой, финансово помогали ей и сын, и внук: Андрей Карпов переводил по 3-5 тыс. руб., а Денис Аллаяров по 20-15-10 тыс. руб.

Она пояснила, что сыну она обязывалась вернуть деньги, а внуку — нет. В то же время она заявила, что передаваемые деньги в итоге никому не возвращала.

Пенсионерка рассказала, что на ее имя оформлены две банковские карты — одной она пользуется сама, а второй пользовался Андрей Карпов, чтобы закрывать кредиты своей матери. Но Денису Аллаярову она про это не рассказывала.

Из-за существенных противоречий в словах Татьяны Мочалиной обвинитель запросил заслушать изначальные показания бабушки Дениса Аллаярова. Защита редактора выступила против, поскольку ранее женщина заявила, что на протоколах допроса стояли не ее подписи. Судья встала на сторону обвинения и зачитала документы. В них подтвердилось, что кредитной картой пользовался исключительно Андрей Карпов.

Из слов Татьяны Мочалиной следовало, что деньги от внука передавались только через Андрея Карпова и никак иначе.

Напомним, свою вину Денис Аллаяров отрицает, утверждая, что никаких денег за совершение незаконных действий не передавал. В конце ноября бывшего силовика Андрея Карпова признали виновным по ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки) и п. «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий из корыстной или иной личной заинтересованности). Суд приговорил его к четырем годам лишения свободы условно с испытательным сроком четыре года.

Еще до начала судебного производства Андрей Карпов признал вину в полном объеме, дал изобличающие показания на племянника, и его дело рассматривалось в особом порядке.

Именно эти условия учитывались при вынесении приговора. Позже прокуратура обжаловала приговор, посчитав его слишком мягким. Однако в конце декабря прокуратура апелляцию отозвала.

В середине декабря стало известно, что новые владельцы Ura.ru — медиахолдинг «Ридовка» — перестанут оплачивать услуги адвокатов арестованного редактора Дениса Аллаярова. Причиной этому стало окончание трудового договора с Денисом Аллаяровым 27 ноября, в тот день, когда агентство Ura.ru стало частью холдинга «Ридовка».

