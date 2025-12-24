Прокуратура отозвала жалобу на приговор экс-полицейскому Андрею Карпову

Прокуратура отозвала апелляционную жалобу на условный приговор бывшему полицейскому Андрею Карпову. В конце ноября Верх-Исетский суд Екатеринбурга приговорил его к четырем годам лишения свободы условно за взятки от своего племянника, редактора Ura.ru Дениса Аллаярова. Приговор вступил в силу, сообщили в объединенной пресс-службе судов Свердловской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Ранее «Ъ-Урал» писал, что прокуратура обжаловала приговор, требуя для осужденного реального лишения свободы. Однако в последствии заявитель отозвал апелляционное представление.

По версии следствия, Андрей Карпов в течение десяти месяцев передавал своему племяннику служебные сводки для написания эксклюзивных новостей за денежное вознаграждение. Общая сумма взятки составила 120 тыс. руб. Свою вину экс-полицейский признал полностью и подписал досудебное соглашение. Рассмотрение его дела проходило в особом порядке.

Помимо условного срока Андрей Карпов был лишен права занимать должности на государственной службе и в правоохранительных органах на три года, а также лишен звания старший лейтенант полиции.

Судебное дело в отношении журналиста Дениса Аллаярова, которого обвиняют в даче взятки, продолжается. Вину он не признает. Ранее стало известно, что новые владельцы Ura.ru, медиахолдинг «Ридовка», не будут оплачивать услуги адвокатов Аллаярову. Как сообщил «Ъ-Урал» представитель холдинга Андрей Ткаченко, причиной этому стало окончание трудового договора с Денисом Аллаяровым 27 ноября.

Полина Бабинцева