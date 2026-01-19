Белый дом: Нобелевскому комитету стоило отметить выдающиеся достижения Трампа

Директор по коммуникациям Белого дома Стивен Чун призвал Нобелевский комитет перестать «играть в политику» и просто признать достижения Дональда Трампа в прекращении войн.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Стивен Чун

Фото: Brian Snyder / Reuters Стивен Чун

Фото: Brian Snyder / Reuters

«Нобелевский комитет уже неоднократно высказывался / комментировал действия президента Трампа (который по праву заслуживает Нобелевской премии мира за то, что положил конец как минимум восьми войнам). Вместо того, чтобы заниматься политикой, им следовало бы подчеркнуть беспрецедентные достижения президента»,— написал господин Чун в соцсети X.

Нобелевская премия мира 2025 года была присуждена лидеру оппозиции Венесуэлы Марии Корине Мачадо в начале декабря. В январе госпожа Мачадо передала награду господину Трампу, однако Нобелевский комитет исключил возможность передачи награды и заявил, что премия неразрывно связана с лауреатом. В ответ на это президент США опубликовал письмо, в котором заявил, что больше не будет думать о мире и будет действовать исключительно в целях своей страны. В письме господин Трамп в очередной раз отметил, что мир будет в опасности до тех пор, пока США не будут иметь полный и тотальный контроль над Гренландией.

Кирилл Сарханянц