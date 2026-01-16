Нобелевский комитет исключил передачу Трампу премии мира Мачадо

Нобелевская премия мира неразрывно связана с лауреатом. Об этом заявил Норвежский Нобелевский комитет. Даже если медаль или диплом передадут другому человеку, это не изменит того, кто был удостоен награды, добавили в организации.

«Независимо от того, что может случиться с медалью, дипломом или денежным призом, награда принадлежит изначальному лауреату, который вошел в историю как получатель премии»,— следует из заявления комитета.

16 января лидер венесуэльской оппозиции Мария Корина Мачадо вручила свою медаль премии мира президенту США Дональду Трампу. Они встретились в Белом доме для обсуждения ситуации в Венесуэле. «Такой замечательный жест взаимного уважения. Спасибо, Мария»,— написал господин Трамп в соцсети Truth Social. Представитель Белого дома подтвердил Reuters, что глава государства оставит медаль себе.

Нобелевская премия мира 2025 года была присуждена Марии Корине Мачадо за «неустанную работу по продвижению демократических прав для народа Венесуэлы». Дональд Трамп неоднократно заявлял, что заслуживает награду за миротворческие усилия.

Подробнее — в материале «Ъ» «С Дональдом Трампом поделили мир».