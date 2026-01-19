Трамп отказался «думать о мире» без Нобелевской премии

Президент США Дональд Трамп заявил, что больше не будет думать о мире и будет действовать исключительно в целях своей страны после того, как ему не присудили Нобелевскую премию мира. Об этом он заявил в письме к премьер-министру Норвегии Йонасу Гару Стере, которое опубликовал журналист PBS Ник Шифрин в соцсети X.

«Ваша страна (Норвегия.—“Ъ”) решила не присуждать мне Нобелевскую премию мира… я больше не чувствую обязанности думать исключительно о мире»,— написал Дональд Трамп в обращении к господину Стере. Как считает американский президент, премию должны были присудить ему за предотвращение восьми и более войн.

В письме господин Трамп заявил, что мир будет в безопасности, если США получат полный контроль над Гренландией. По его словам, Дания не может защитить остров от России и Китая. Глава Белого дома подчеркнул, что очень многое сделал для НАТО и теперь альянс должен сделать что-то в интересах США.

Нобелевская премия мира 2025 года была присуждена лидеру оппозиции Венесуэлы Марии Корине Мачадо в начале декабря. В январе госпожа Мачадо передала награду господину Трампу, однако Норвежский Нобелевский комитет исключил возможность передачи награды и заявил, что премия неразрывно связана с лауреатом. Дональд Трамп неоднократно заявлял, что заслуживает награду за свои миротворческие усилия.