Обломки беспилотника повредили линию электропередачи в Брюховецком районе Кубани

В Брюховецком районе Краснодарского края в результате падения обломков беспилотного летательного аппарата повреждена линия электропередачи. Фрагменты БПЛА упали на территории Большебейсугского сельского поселения. По предварительной информации, пострадавших нет, сообщает региональный оперштаб в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Место происшествия оцеплено, на участке работают экстренные и профильные службы. Для восстановления электроснабжения привлекли аварийную бригаду, специалисты проводят ремонтные работы на поврежденной линии.

Инцидент произошел на фоне серии атак с использованием беспилотников в регионах юга и центра страны. Ранее сообщалось, что в Туапсинском муниципальном округе в результате попытки атаки гражданской инфраструктуры пострадал один человек, он был госпитализирован, ему оказывается медицинская помощь. Также было повреждено административное здание в районе недействующего причала за пределами территории морского порта Туапсе — в строении выбиты окна. На месте продолжают работать оперативные службы.

По данным официальных источников, в период с 23:00 17 января до 7:00 18 января дежурными средствами противовоздушной обороны были перехвачены и уничтожены 63 беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Наибольшее число БПЛА сбили над Белгородской и Брянской областями, также аппараты были нейтрализованы над Ростовской, Волгоградской, Астраханской областями, Республикой Северная Осетия — Алания, Курской, Воронежской, Рязанской областями, Ставропольским краем, Республикой Крым и акваторией Азовского моря.

В Краснодарском крае в связи с происходящим действует запрет на фото- и видеосъемку, а также распространение информации о применении беспилотников, работе систем ПВО и критически важной инфраструктуре. Контроль за соблюдением ограничений возложен на профильные ведомства.

Мария Удовик