В Туапсинском округе при атаке беспилотников пострадал один человек

В Туапсинском муниципальном округе в результате попытки атаки гражданской инфраструктуры пострадал один человек. По информации регионального оперштаба, полученные им травмы потребовали госпитализации, пострадавшему оказывается вся необходимая медицинская помощь. Его состояние находится под контролем врачей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

В ходе инцидента было повреждено административное здание, расположенное в районе недействующего причала за пределами территории морского порта Туапсе. В строении выбиты оконные конструкции, иные элементы инфраструктуры, по предварительным данным, серьезных разрушений не получили. На месте происшествия работают оперативные и специальные службы, которые проводят обследование территории и уточняют последствия произошедшего.

Происшествие произошло на фоне массированной активности беспилотных летательных аппаратов в ночное время. Ранее сообщалось, что в период с 23:00 17 января до 7:00 18 января по московскому времени дежурными средствами противовоздушной обороны были перехвачены и уничтожены 63 беспилотника самолетного типа. Наибольшее количество аппаратов было сбито над территорией Белгородской области, где уничтожили 23 единицы. Еще 13 беспилотников ликвидированы над Брянской областью. По шесть аппаратов было нейтрализовано над Ростовской областью и Республикой Северная Осетия — Алания. Четыре беспилотника сбили над Астраханской областью и столько же — над Волгоградской областью. Кроме того, по два аппарата уничтожены над Курской областью, а по одному — над Воронежской и Рязанской областями, Ставропольским краем, территорией Республики Крым и акваторией Азовского моря.

В условиях продолжающихся инцидентов региональные власти усилили меры информационной безопасности. В Краснодарском крае действует запрет на фото- и видеосъемку, а также на распространение сведений о применении беспилотных летательных аппаратов, работе систем противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы, а также о военных объектах и критически важной инфраструктуре. Ограничения распространяются в том числе на фиксацию мест падения БПЛА, районов возможного поражения и дислокации силовых структур. При этом официальная деятельность органов власти и публикации уполномоченных средств массовой информации под действие запрета не подпадают. Контроль за соблюдением требований возложен на профильные ведомства, для нарушителей предусмотрена административная ответственность.

Мария Удовик