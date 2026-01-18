Над Крымом и Азовским морем за ночь сбили два беспилотника

В течение прошедшей ночи дежурные средства противовоздушной обороны зафиксировали и уничтожили беспилотные летательные аппараты над рядом российских регионов, в том числе над территорией Крыма и акваторией Азовского моря. Как сообщили в Telegram-канале Минобороны РФ, над каждым из этих направлениями средства ПВО перехватили и уничтожили по одному беспилотнику самолетного типа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Как следует из официальной информации, в период с 23:00 17 января до 7:00 18 января по московскому времени были перехвачены и уничтожены 63 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа. В частности, 23 беспилотника были сбиты над территорией Белгородской области, 13 — над Брянской областью, по шесть — над Ростовской областью и Республикой Северная Осетия — Алания, четыре — над Астраханской областью и еще четыре — над Волгоградской областью. Кроме того, по два беспилотника были уничтожены над Курской областью, а по одному — над Воронежской и Рязанской областями, Ставропольским краем, территорией Республики Крым и акваторией Азовского моря.

На фоне продолжающихся инцидентов региональные власти усиливают меры информационной безопасности. В частности, в Краснодарском крае введен запрет на фото- и видеосъемку, а также распространение сведений о применении беспилотников, работе средств ПВО, радиоэлектронной борьбы, а также о военных объектах и критически важной инфраструктуре. Ограничения касаются в том числе фиксации мест падения БПЛА, районов возможного поражения и дислокации силовых структур. При этом официальная деятельность органов власти и публикации уполномоченных средств массовой информации под действие запрета не подпадают. Контроль за соблюдением установленных требований возложен на профильные ведомства, для нарушителей предусмотрена административная ответственность.

Мария Удовик