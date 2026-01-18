Главные новости к утру 18 января

Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила, что пошлины США подорвут трансатлантические отношения.

Послов всех стран ЕС созвали на экстренное совещание по поводу Гренландии, узнало Reuters.

Глава евродипломатии Кая Каллас призвала ЕС не отвлекаться от Украины на Гренландию.

США запросили по $1 млрд от стран, которые хотят получить место в Совете мира, пишет Bloomberg.

Министерство просвещения сообщило, что оценки за поведение в школах будут выставляться ученикам с 1 по 11 классы.