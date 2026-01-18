Каллас призвала не отвлекаться от Украины на Гренландию

Глава евродипломатии Кая Каллас призвала решать вопросы, связанные с Гренландией, внутри НАТО. По ее словам, споры могут отвлечь западные страны от урегулирования конфликта на Украине.

«Мы не можем допустить, чтобы наш спор отвлек нас от нашей главной задачи — помочь закончить войну на Украине. Если безопасность Гренландии под угрозой, мы должны решать это внутри НАТО»,— написала госпожа Каллас в соцсети X.

Президент США Дональд Трамп в начале января заявил о намерении установить контроль над Гренландией. Восемь европейских стран в ответ направили несколько десятков военнослужащих на остров. 17 января господин Трамп объявил о введении дополнительных пошлин для товаров из этих стран. Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила, что решение подорвет трансатлантические отношения. Президент Франции Эмманюэль Макрон пообещал, что Европа ответит «единым и скоординированным образом».