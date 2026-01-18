Оценки за поведение будут выставляться с 1 по 11 классы

Министерство просвещения сообщило, что оценки за поведение в школах будут выставляться ученикам с 1 по 11 классы. Ведомство также подтвердило, что оценивать поведение школьников начнут с 1 сентября 2026 года.

«Планируется, что отметки будут выставлять учащимся всех классов - с 1-го по 11-й. Напомним, что в ходе апробации оценивают поведение школьников только с 1-го по 8-й класс»,— рассказала пресс-служба Минпросвещения «РИА Новости». Будет ли выставляться оценка за поведение в аттестат об образовании, ведомство не уточнило.

Как напомнила пресс-служба, в сентябре 2025 года в некоторых школах Новгородской, Ярославской, Тульской областей, Чечни, Мордовии и ЛНР начался эксперимент по выставлению оценок за поведение. По его итогам будет выбрана одна модель оценивания, которая и будет введена в остальных школах России.

15 января Минпросвещения опубликовало проект приказа, который разрешает школам внедрять систему оценивания поведения детей. Во время пилотного проекта при выставлении оценки учитываются «дисциплинированность, соблюдение норм межличностного взаимодействия с обучающимися и со взрослыми, социальную активность и правомерное поведение».

