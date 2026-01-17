Глава ЕК: пошлины США подорвут трансатлантические отношения

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен прокомментировала решение властей США ввести пошлины на товары из стран, которые отправили военнослужащих в Гренландию. По словам госпожи фон дер Ляйен, тарифы подорвут трансатлантические отношения.

Как указала глава ЕК, Евросоюз полностью солидарен с Данией и народом Гренландии. «Диалог по-прежнему важен, и мы намерены развивать процесс, начатый на прошлой неделе между Королевством Дания и США»,— написала она в соцсети X.

Урсула фон дер Ляйен добавила, что территориальная целостность и суверенитет – основополагающие принципы международного права, которые имеют важное значение для Европы и международного сообщества в целом. Учения Дании, как уточнила глава ЕК, заранее согласованы с союзниками по НАТО, отвечают необходимости укрепления безопасности в Арктике и не представляют ни для кого угрозы.

Президент США Дональд Трамп заявлял о намерении установить контроль над Гренландией для получения контроля над Западным полушарием. Страны Европы в ответ объявили о проведении военных учений на острове и направили туда военнослужащих: Франция — 15 человек, Германия — 12, Финляндия — двух. 17 января Дональд Трамп объявил о введении пошлин с 1 февраля в отношении восьми стран, которые направили военнослужащих в Гренландию.