Reuters: послов стран ЕС созвали на экстренное совещание по поводу Гренландии

Послы всех 27 стран Евросоюза соберутся 18 января на экстренное совещание, пишет Reuters. Встреча пройдет после того, как президент США Дональд Трамп анонсировал введение пошлин в отношении европейских стран, которые отправили военнослужащих в Гренландию.

Как уточняет агентство, встречу послов назначил Кипр, который с 1 января председательствует в ЕС. По словам дипломатов, переговоры начнутся в 17:00 (19:00 мск).

В начале января США заявили о намерении установить контроль над Гренландией. В ответ восемь европейских стран отправили несколько десятков военнослужащих на остров. Дональд Трамп 17 января объявил, что с 1 февраля для товаров из этих стран начнут действовать дополнительные пошлины. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что решение подорвет трансатлантические отношения.