Черногория выдала России обвиняемого в мошенничестве при аренде тракторов

Из Черногории в Москву экстрадируют Гамаша Танрывердиева. В России его обвиняют в особо крупном мошенничестве. Об этом сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

Дело против господина Танрывердиева возбудили в ноябре 2023 года. Как рассказали в МВД, фигурант заключил с лизинговой компанией договоры на покупку 450 тракторов и самосвалов. Затем злоумышленник продал спецтехнику третьим лицам. При этом он отказался платить арендатору.

Ущерб от действий обвиняемого превысил 850 млн руб. После возбуждения уголовного дела Гамаш Танрывердиев скрылся за границей, Пятигорский городской суд Ставропольского края заочно арестовал его. В марте 2024 года преступника объявили в международный розыск, спустя два месяца его задержали в Черногории.

Никита Черненко