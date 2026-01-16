В Совбезе Белоруссии опровергли данные об отсутствии в республике «Орешника»

Госсекретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович прокомментировал домыслы о том, что в республике нет ракетного комплекса «Орешник». Он также выразил надежду, что это оружие никогда не пригодится.

«Главное, что мы уверены в том, что у нас есть это оружие. И, конечно, надеемся, что оно никогда не пригодится. Это оружие сдерживания, защиты нашей страны… А то, что говорят наши оппоненты, наши соседи... Говорить и делать выводы — это их право»,— сказал Александр Вольфович (цитата по БелТА).

Госсекретарь Совбеза напомнил, что недавно Вооруженные силы РФ применили «Орешник» во второй раз при ударе по Украине. «Не хотелось бы, чтобы этот "Орешник" действовал с территории Беларуси. Еще раз говорю: "Орешник", тактическое ядерное оружие, которое размещено на территории Беларуси, — только для защиты территории нашей страны»,— уточнил он.

В ноябре 2025 года президент РФ Владимир Путин заявил, что страна приступила к серийному производству ракетного комплекса. Первый «Орешник» находится в Белоруссии с 17 декабря 2025 года. Президент республики Александр Лукашенко говорил, что в стране будет размещено максимум 10 таких комплексов. В конце предыдущего месяца «Орешник» заступил на боевое дежурство в Белоруссии.