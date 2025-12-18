Лукашенко: «Орешник» поставлен на боевое дежурство в Белоруссии

Гиперзвуковой ракетный комплекс средней дальности «Орешник» находится в Белоруссии с 17 декабря и заступил на боевое дежурство, сообщил белорусский президент Александр Лукашенко.

«Первые позиции оборудованы для ракетного комплекса "Орешник". Он у нас со вчерашнего дня и заступает на боевое дежурство»,— сказал господин Лукашенко в послании к народу и национальному собранию (трансляцию вела пресс-служба администрации белорусского президента).

Впервые о применении «Орешника» в ноябре 2024 года рассказал президент России Владимир Путин. По его словам, с полигона Капустин Яр комплекс запустил ракету по заводу «Южмаш» в украинском городе Днепр. В ноябре 2025-го Владимир Путин сообщил о запуске серийного производства.