Лукашенко: в Белоруссии будет размещено максимум 10 комплексов «Орешник»

Максимум 10 российских комплексов «Орешник» будет размещено в Белоруссии. Об этом сообщил президент республики Александр Лукашенко в комментарии Telegram-каналу «Юнашев Live».

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Президент Белоруссии Александр Лукашенко

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Орешник» — новейший российский ракетный комплекс с баллистической ракетой средней дальности. Впервые о нем объявили в ноябре 2024 года после пуска ракеты с полигона Капустин Яр по заводу «Южмаш» в Днепре.

В декабре того же года господин Лукашенко заявил о возможном размещении комплекса в Белоруссии, а в августе 2025-го на территории страны началось обустройство первых позиций под российский комплекс.

18 декабря президент Белоруссии сообщил, что гиперзвуковой ракетный комплекс «Орешник» находится в республике с 17 декабря и уже заступил на боевое дежурство.

