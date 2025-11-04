Путин: Россия приступила к серийному производству комплекса «Орешник»

Президент Владимир Путин заявил, что Россия приступила к серийному производству ракетного комплекса «Орешник».

«Мы создали и поставили на дежурство, приступили к серийному производству ракетного комплекса средней дальности "Орешник"»,— сказал президент на церемонии награждения разработчиков «Посейдона» и «Буревестника» (цитата по сайту Кремля).

Владимир Путин также сообщил, что в 2026 году на боевое дежурство поступят системы с тяжелой межконтинентальной ракетой «Сармат».

Впервые об «Орешнике» стало известно в ноябре 2024 года. Его испытали в боевых условиях: ракета стартовала с полигона Капустин Яр и ударила по заводу «Южмаш» в украинском городе Днепр.